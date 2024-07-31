У суді було розглянуто матеріали цієї справи - там визнали матір винною і наклали на українку штраф.

Жителька Львівської області отримала штраф у розмірі 850 гривень за те, що її 9-річну доньку вкусила змія. Суд визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків через те, що вона залишила дитину без нагляду. Про це йдеться у постанові Стрийського міськрайонного суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

На 16 червня 2024 року припало подія в одному з населених пунктів Стрийського району Львівщини, де під час гри на подвір'ї будинку змія вкусила одну з двох сестер. Дев'ятирічну дівчинку спочатку доставили до Стрийської ЦРЛ, а потім до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Поліція склали протокол про адміністративне правопорушення щодо матері дитини за недбале виконання батьківських обов’язків через те, що вона залишила дитину без нагляду. На суді жителька Львівщини визнала свою вину та пояснила, що того дня її донька гралася у дворі, поки вона відійшла до сусідки.

Коли 9-річну доньку вкусила змія, старша дитина побігла додому і повідомила про інцидент. Мати негайно повернулася, під час її відсутності чоловік вже надав першу допомогу та обробив рану. Дитину доставили до лікарні у Львові, де медики підтвердили укус змії. Зараз з дитиною все в порядку.

Після розгляду матеріалів справи у суді матір була визнана винною і оштрафована на суму 850 гривень. Крім того, суд зобов'язав жінку сплатити 605 гривень судового збору. Постанову можна оскаржити.

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