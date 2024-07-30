На Закарпатті триває пошук 20-річного студента Олександра Гашевського, зниклого за загадкових обставин, з підозрами на причетність представників територіального центру комплектування.

На Закарпатті триває пошук 20-річного студента Олександра Гашевського, зниклого 14 липня. Це зникнення викликало чималий резонанс, оскільки родина підозрює, що до нього причетні представники територіального центру комплектування (ТЦК). Адвокат родини Олег Веремієнко вважає, що юнака могли побити працівники Верховинського ТЦК на блокпосту між Верховиною і Ворохтою.

"Існує велика ймовірність, що до викрадення та можливого вбивства студента можуть бути причетні посадові особи місцевого РТЦК. Поліція та ДБР не проявляють активності", — зазначає адвокат. Тим часом батько Олександра, Микола Гашевський, повідомив, що 29 липня доля сина залишається невідомою, з'явилася лише інформація про можливе виявлення тіла.

"Сьогодні я їду на впізнання, слідчий сказав, що десь знайшли тіло", — розповів він для ТСН. За неофіційними даними, румунські прикордонники знайшли тіло чоловіка в річці Тиса, що викликало тривогу у родини.

Перед зникненням Олександр повертався додому з відпочинку в горах. Він сів у автобус, але в дорозі зник. Батьки розповіли, що на блокпосту його, разом з іншими чоловіками, виштовхнули з автобуса працівники ТЦК, після чого хлопця сильно побили та забрали в інший автобус.

Представники військового командування "Захід" заперечують затримання Олександра, стверджуючи, що він не є порушником мобілізаційного законодавства, оскільки є студентом. Однак адвокат і колишній депутат Ігор Мосійчук вважають, що ТЦК має відповідати за його зникнення, що викликає нову хвилю обурення серед громадськості.

Родина звернулася до Державного бюро розслідувань, але заяву визнали безпідставною. Наразі справа передана до Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області, де розпочато досудове розслідування.

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