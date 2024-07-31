Кожен українець виходить на пенсію та деякі категорії мають право вийти на заслужений відпочинок раніше за інших. В Україні існує кілька професійних категорій та умов, за яких можливе призначення пенсії за віком раніше звичайних термінів, а саме у 55 років. Однак для цього необхідно відповідати певним вимогам, які в 2024 році також пройшли зміни. Про це повідомили у ПФУ.

Особи, які мають право на достроковий вихід на пенсію в Україні, включають тих, хто працював у умовах шкідливого та важкого виробництва згідно з переліком № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Отже, особам, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах в Україні після досягнення 55 років, потрібно відповідати наступним умовам:

Чоловікам потрібно мати страховий стаж не менше 30 років, з них не менше 12 років і 6 місяців на зазначених роботах.

Жінкам необхідно мати не менше 25 років стажу, зокрема не менше 10 років на зазначених роботах.

Щоб вийти на пенсію за вислугу років, учителям зараз потрібно мати щонайменше 30 років педагогічного стажу і досягти віку 55 років. Ця норма закону України "Про пенсійне забезпечення" набрала чинності з 1 квітня 2024 року.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери, такі як ветерани війни, жертви нацистських переслідувань і громадяни з особливими заслугами перед батьківщиною, отримають разові виплати до Дня Незалежності України.

Такі пенсіонери отримають доплату до пенсії у розмірі 3100 гривень вже у серпні.

Останні новини України:

Нагадаємо, при великому стажі українці отримують мізерну пенсію.

Як писала Politeka, у частини пенсіонерів влітку виростуть пенсії завдяки доплатам.

Також Politeka повідомляла, надбавка до пенсії передбачені для деяких пенсіонерів.