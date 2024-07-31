Контррозвідка СБУ виявила шпигуна ще на початковому етапі його незаконної діяльності.

Служба безпеки України затримала у Харкові чоловіка, який намагався отримати доступ до секретної документації України. Він також планував проведення нових ракетно-бомбових ударів по місту. Основними об'єктами для нападу були секретні місця зберігання важливої технічної документації. Деталі повідомили у СБУ.

Окупанти сподівалися, що за допомогою цієї атаки буде знищена технологічна документація, плани та креслення, які знаходяться в сховищах і є важливими для відновлення промислових підприємств області.

З метою підготовки повітряної атаки російська спецслужба завербувала громадянина рф, що мешкає у Харкові та працює у місцевому відділенні популярного банку.

Для отримання координат цілей підозрюваний «під прикриттям» намагався залучити свою знайому – працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до конфіденційної інформації.

За допомогою звичайного побутового спілкування у месенджері росіянин запитував у жінки про місця розташування секретних сховищ документації.

Контррозвідка СБУ виявила шпигуна ще на початковому етапі його незаконної діяльності. Завдяки цьому було зафіксовано кожен його крок, а на завершальному етапі спецоперації він був затриманий у власному помешканні.

Крім того, під час розслідування було встановлено, що підозрюваний одночасно здійснював розвідку пунктів базування Сил оборони в Харкові. Для цього він регулярно об'їзджав місто на власному автомобілі та фіксував локації українських захисників за допомогою прихованого відеореєстратора.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором. Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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