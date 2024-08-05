У 2024 році близько 40% українських IT-фахівців отримали підвищення зарплат, зокрема на 300 доларів, внаслідок змін у компанії чи позиції.

У 2024 році близько 40% українських IT-фахівців зафіксували підвищення заробітної плати як в Україні, так і за кордоном. У деяких випадках щомісячні виплати зросли на 300 доларів за останні шість місяців.

Ці дані наведені у дослідженні DOU, яке свідчить про зростання зарплат програмістів в Україні цього року. Згідно з опитуванням, роботодавці частіше переглядали зарплати джуніорів та фахівців з досвідом до двох років, ніж інших працівників. Підвищення виплат було пов'язане зі зміною позиції, що стало поширеним явищем серед новачків.

Лише 23% опитаних не отримали підвищення, яке б стосувалося зміни роботи або проекту. Водночас 11% спеціалістів підвищили зарплату завдяки переходу на новий рівень або іншу позицію, а ще 8% – через зміну компанії чи проекту. Аналітики зазначають, що фахівцям з досвідом понад п’ять років рідше переглядали зарплату. Здебільшого це відбувалося в рамках регулярних підвищень, а не через кар'єрний ріст. Більше того, серед досвідчених спеціалістів виявилось чимало тих, чиї зарплати знизились цього року.

Дослідження показало, що зміна місця роботи часто призводить до підвищення зарплати: близько половини тих, хто змінив роботу менше року тому, отримали більшу оплату. Експерти зазначають, що в Україні джуни та мідли мають більше шансів на зростання зарплати після зміни компанії, тоді як за кордоном – сеньйори та ліди.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія