За останній період зросла середня пенсія та показник мінімальних виплат для українських пенсіонерів.

Українські пенсії були перераховані, і тепер середня виплата становить 5816 гривень. За останні роки зростання середніх пенсій відповідає зростанню інфляції, але підвищення мінімальних пенсій недостатнє для збереження рівня доходу українців.

За останній період зростання середньої пенсії склало 45,7%, тоді як загальний рівень інфляції за цей час становив 35,5%. Це означає, що підвищення середніх пенсій не вистачило для компенсації зростання цін на товари та послуги.

У той же час, мінімальна пенсія з січня 2022 року зросла з 1934 до 2361 гривень, що складає 22%. Однак це підвищення не забезпечило навіть компенсації інфляції. Особи, які отримують мінімальну пенсію, втратили найбільше від зростання цін.

Традиційно найвища середня пенсія у суддів Феміди. Якщо на початку 2022 року пенсія відставного судді в середньому становила 90 822 гривні, то наразі вона складає 105 604 гривні. Судді скасували обмеження своїх виплат, вважаючи його незаконним, і деякі з них отримують необмежені виплати за особливим законом.

Але 105 604 гривні – лише середня пенсія. Деякі судді отримують значно більше. Наприклад, колишній голова Верховного суду Ярослав Романюк заявив про середню пенсію в 244 752 гривні за 2023 рік.

Джерело: OBOZ.UA.

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