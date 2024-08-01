На суді обвинувачений визнав свою провину і висловив каяття, а також намагався пояснити, чому втік.

Мобілізація в Україні продовжується. Уродженця Хмельницької області засудили через те, що він самовільно покинув місце служби та повернувся до цивільного життя. Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Запоріжжя.

Згідно з інформацією від суду, у грудні 2023 року солдат десантно-штурмового відділення незаконно покинув військову частину. В квітні 2024 року його було затримано.

На суді обвинувачений визнав свою провину і виразив каяття. Він пояснив, що був мобілізований 25 лютого 2022 року, а в грудні 2023 року (хоча точну дату не пам'ятає) покинув місце служби в Запорізькій області і вернувся додому. Він не мав наміру повертатися на службу і почав працювати неофіційно в службі доставки.

Суд засудив чоловіка до п'яти років позбавлення волі за статтею 408 частини 4 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що перші штрафи за неоновлення військово-облікових даних, ймовірно, очікуються через місяць, після 20 серпня або на початку вересня. На ухилянтів можуть накласти штраф від 17 тис. грн. до 25 тис. 500 грн.

При цьому першими з чоловіків, хто ймовірно отримає повістки на ВЛК у серпні, будуть ті військовозобов’язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання.

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