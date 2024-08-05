За минулий рік вартість комунальних послуг в Україні суттєво зросла. Водночас послуги з водопостачання та водовідведення залишалися відносно стабільними. Однак у серпні деяким споживачам доведеться платити за воду більше.

Якими будуть тарифи на водопостачання в Україні у серпні?

Тарифи на холодне водопостачання та водовідведення у більшості міст України залишалися незмінними з довоєнних часів, незважаючи на неодноразові спроби НКРЕКП встановити нові ціни. Водоканали аргументували необхідність підвищення тарифів зростанням вартості електроенергії, подорожчанням реагентів та іншими факторами.

вода

Навесні 2024 року вартість послуг водопостачання зросла у деяких невеликих містах України. Місцева влада отримала повноваження самостійно встановлювати тарифи на послуги ЖКГ, що в окремих випадках призвело до збільшення цін на 40%.

У серпні в деяких невеликих містах України може відбутися подорожчання послуг водопостачання. У великих містах тарифи на воду для побутових споживачів залишаться без змін, оскільки НКРЕКП не планує їх підвищувати у серпні.

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Проте з 1 серпня тарифи на воду зростуть у деяких районах Київської області. Наприклад, КП "Мікулічі" Немешаївської громади оголосило про необхідність введення нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Тарифи на водопостачання зростуть до 56,55 грн, а на водовідведення — до 68,65 грн.

Джерело: Новини.LIVE

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