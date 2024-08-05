З 1 серпня в Україні зросли тарифи на водопостачання та водовідведення в деяких районах, особливо в Київській області.

За минулий рік вартість комунальних послуг в Україні суттєво зросла. Водночас послуги з водопостачання та водовідведення залишалися відносно стабільними. Однак у серпні деяким споживачам доведеться платити за воду більше.

Якими будуть тарифи на водопостачання в Україні у серпні?

Тарифи на холодне водопостачання та водовідведення у більшості міст України залишалися незмінними з довоєнних часів, незважаючи на неодноразові спроби НКРЕКП встановити нові ціни. Водоканали аргументували необхідність підвищення тарифів зростанням вартості електроенергії, подорожчанням реагентів та іншими факторами.

Навесні 2024 року вартість послуг водопостачання зросла у деяких невеликих містах України. Місцева влада отримала повноваження самостійно встановлювати тарифи на послуги ЖКГ, що в окремих випадках призвело до збільшення цін на 40%.

У серпні в деяких невеликих містах України може відбутися подорожчання послуг водопостачання. У великих містах тарифи на воду для побутових споживачів залишаться без змін, оскільки НКРЕКП не планує їх підвищувати у серпні.

Проте з 1 серпня тарифи на воду зростуть у деяких районах Київської області. Наприклад, КП "Мікулічі" Немешаївської громади оголосило про необхідність введення нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Тарифи на водопостачання зростуть до 56,55 грн, а на водовідведення — до 68,65 грн.

Джерело: Новини.LIVE

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