Під час проведення у них санкціонованих обшуків вилучено документацію, чернетки записів та мобільні телефони.

Поліція та ДБР повідомили про підозру трьом посадовим особам Дніпровської міської ради. Вони призвели до мільйонних збитків у бюджету країни. Подробиці повідомили у прес-службі Дніпровської обласної прокуратури.

Повідомляється, що у 2023 році між департаментом Дніпровської міської ради та підприємством-підрядником було укладено декілька договорів на поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту. Посадовці міської ради склали та затвердили акти про виявлення дефектів, проте не включили у обсяг робіт улаштування гідроізоляційного покриття.

В результаті цього укриття зазнали серйозних пошкоджень, що призвело до необхідності відновлення фактично виконаних ремонтних робіт. Збитки, завдані територіальній громаді міста Дніпра, оцінюються майже в 4 мільйони гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено документацію, чернетки записів та мобільні телефони.

Уточнюється, що за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра повідомлено про підозру заступнику директора, начальнику відділу одного з департаментів та директору комунального підприємства міськради. Їм інкриміновано зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

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