У випадку, якщо порушення спричинило тяжке тілесне ушкодження або смерть потерпілого, покарання передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Порушення правил користування ременями безпеки в машині тягне за собою накладення адміністративного стягнення - штрафу. Про це розповіла адвокат Єлизавета Коць. Вона також назвала розміри штрафів та пояснила, як ще карають порушників.

Згідно з частиною 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), невикористання пасажирами ременів безпеки може призвести до накладення штрафу у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Юрист уточнила, що, згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), перевезення пасажирів, які не пристебнулися ременями безпеки, заборонено.

"Таким чином, водій несе відповідальність не лише за свою безпеку, але й за безпеку пасажирів, яких він перевозить. Це означає, що водій зобов'язаний не лише сам користуватися ременями безпеки, але й контролювати, чи пристебнулися ними всі пасажири", - пояснила Коць.

Вона також зазначила, що штраф можуть отримати як водій, який перевозив непристебнутого пасажира, так і сам пасажир, який подорожував без ременя безпеки. Експерт підкреслила, що у разі відмови пасажира таксіст має право відмовити у поїздці.

Експерт додала, що останні статистичні дані показують, що "кожен другий водій в Україні не пристібається і не перевіряє, чи пристебнулись його пасажири".

Відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо це призвело до тілесного ушкодження середньої тяжкості потерпілому, може каратися однією з наступних мір покарання:

штрафом від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 000 до 85 000 гривень);

виправними роботами на строк до 2 років;

арештом на строк до 6 місяців;

обмеженням волі на строк до 3 років.

Крім цього, можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

У випадку, якщо порушення спричинило тяжке тілесне ушкодження або смерть потерпілого, кара передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, із можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на той же термін або без такого.

Джерело: РБК.

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