Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відмовив у задоволенні позовних вимог та не надав відстрочки - через це соловік пішов до суду.

У Хмельницькій області чоловік подав позов до суду проти територіального центру комплектування та соціальної підтримки через відмову у наданні відстрочки від мобілізації. Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік вимагав надати йому відстрочку від мобілізації, посилаючись на те, що має батька з другою групою інвалідності, за яким він зобов'язаний доглядати. Він обґрунтовував свої вимоги чинним законодавством.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відмовив у задоволенні позовних вимог, пояснюючи, що право на відстрочку супроводжується обов'язком дотримуватися військового обліку. Крім того, для розгляду заяви про надання відстрочки чоловік мав особисто відвідати засідання комісії.

Позивач сприйняв цю відповідь як протиправну і звернувся до суду, який встановив, що чоловік дотримувався процедури подання документів для отримання відстрочки від мобілізації. Водночас ТЦК не ухвалив рішення по суті його заяви та обмежився надсиланням інформаційного листа, не надавши доказів, що розглянув заяву.

Однак ТЦК не ухвалив рішення щодо суті його заяви і обмежився лише надсиланням інформаційного листа, не надавши доказів того, що розглянув заяву.

Суд задовольнив адміністративний позов жителя Хмельницької області. Він постановив, що дії ТЦК були неправомірними.

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