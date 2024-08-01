У серпні 2024 року в Україні очікується середня температура на 2 градуси вищою за норму, а кількість опадів залишиться в межах середньорічних показників.

Після аномально гарячого липня в Україні прогнозується зниження температури. У серпні 2024 року середня місячна температура очікується в межах +20...+26 градусів, а в Карпатах — +17...+19 градусів. Проте ці показники на 2 градуси вищі за норму, повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики також прогнозують, що місячна кількість опадів становитиме 34-77 мм, а в Карпатах — 94-116 мм, що відповідає середньорічним показникам.

За даними багаторічних спостережень, середня температура повітря у серпні коливається від +18 до +24.8 градусів, а в гірських районах — від +16 до +19 градусів. У високогір’ї Карпат середня температура складає близько +13 градусів. Синоптики зазначають, що абсолютний мінімум температури повітря у серпні може варіюватися від +1 до +7 градусів на території, що не є узбережжям, а на морському узбережжі — від +8 до +13 градусів. У Карпатах, а також у північних, східних, Волинській та Запорізькій областях можуть спостерігатися поодинокі заморозки з температурами до -2 градусів.

Абсолютний максимум температури у серпні може досягати +35.7…+39.8 градусів, а в південних, східних та центральних областях, зокрема в Тернопільській та Чернігівській, можливі показники до +40…+42 градусів. У гірських районах температура становитиме +30…+36, а на високогір’ї Карпат — +27…+28.

Середня кількість опадів у серпні коливається від 30 до 97 мм. В окремих районах Херсонської області та західного Криму можливі випадки з меншими опадами — 24-28 мм, а в Прикарпатті, Закарпатті та Карпатах — 104-120 мм.

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