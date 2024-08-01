У Києві зазвичай зарплати вищі, ніж в інших регіонах України. Згідно з даними учасників ринку праці, наприкінці липня середня зарплата у столиці становила 25 тис. гривень, що перевищує показники в інших великих містах, іноді значно. У Києві можна отримувати високу зарплату — 50 тис. гривень і вище — не лише на керівних посадах або в ІТ-галузі.

робота, зарплата

У Києві стоматологи можуть очікувати середню зарплату у розмірі 65 тисяч гривень. Це значно перевищує середній рівень оплати праці для таких фахівців в Україні, який за даними великого кадрового порталу становить близько 45 тисяч гривень.

Деякі компанії пропонують ще вищу зарплатню: наприклад, на популярному сайті пошуку роботи є вакансія стоматолога-ортопеда з обіцяною оплатою від 100 до 150 тисяч гривень. "Готові взяти людину з інвалідністю, ветерана. Досвід роботи від 5 років. Вища освіта", – йдеться в оголошенні.

У Києві ріелтори можуть очікувати середню зарплату на рівні 51 500 гривень, що значно вище, ніж середня зарплата для цього профілю по всій Україні, що становить 40 тисяч гривень.

зарплата, робота

Автомаляри у столиці можуть отримувати у середньому 50 тисяч гривень, тоді як загалом по Україні цей показник нижчий і складає у середньому 45 тисяч гривень.

У загальному Київ визначається як місто з найвищими середніми зарплатами в Україні, де в середньому пропонують 25 000 гривень. Інші міста-лідери за цим показником включають: Херсон з середньою зарплатою 22 800 гривень; Львів з середньою зарплатою 22 500 гривень.

Джерело: OBOZ.UA.

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