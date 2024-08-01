У Києві зазвичай зарплати вищі, ніж в інших регіонах України. Згідно з даними учасників ринку праці, наприкінці липня середня зарплата у столиці становила 25 тис. гривень, що перевищує показники в інших великих містах, іноді значно. У Києві можна отримувати високу зарплату — 50 тис. гривень і вище — не лише на керівних посадах або в ІТ-галузі.

У Києві стоматологи можуть очікувати середню зарплату у розмірі 65 тисяч гривень. Це значно перевищує середній рівень оплати праці для таких фахівців в Україні, який за даними великого кадрового порталу становить близько 45 тисяч гривень.

Деякі компанії пропонують ще вищу зарплатню: наприклад, на популярному сайті пошуку роботи є вакансія стоматолога-ортопеда з обіцяною оплатою від 100 до 150 тисяч гривень. "Готові взяти людину з інвалідністю, ветерана. Досвід роботи від 5 років. Вища освіта", – йдеться в оголошенні.

У Києві ріелтори можуть очікувати середню зарплату на рівні 51 500 гривень, що значно вище, ніж середня зарплата для цього профілю по всій Україні, що становить 40 тисяч гривень.

Автомаляри у столиці можуть отримувати у середньому 50 тисяч гривень, тоді як загалом по Україні цей показник нижчий і складає у середньому 45 тисяч гривень.

У загальному Київ визначається як місто з найвищими середніми зарплатами в Україні, де в середньому пропонують 25 000 гривень. Інші міста-лідери за цим показником включають: Херсон з середньою зарплатою 22 800 гривень; Львів з середньою зарплатою 22 500 гривень.

Джерело: OBOZ.UA.

Останні новини України:

Нагадаємо, чи перерахують зарплати на фоні масового незадоволення.

Як писала Politeka, частині українців платитимуть підвищені зарплати за новими правилами.

Також Politeka повідомляла, зарплата керівництва Укренерго обурила військових, говорять про диверсію.