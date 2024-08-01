Під час проведення обшуків у хлопця вилучили мобільний телефон, який використовується для зйомки злочину та спілкування з агресором.

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Вінниці агента ФСБ, який намагався спалити одну з адмінбудівель ТЦК на території регіону. Він виявився неповнолітнім. Подробиці було повідомлено у прес-службі Служби безпеки України.

За інформацією, контррозвідники СБУ затримали особу "по гарячих слідах" після того, як вона кинула "коктейль Молотова" у стіну військкомату та зняла загоряння на камеру свого телефону.

За результатами слідства, затриманий виявився 17-річним мешканцем Одеси, який весною цього року став об'єктом інтересу СБУ через свої пошуки швидкого заробітку в інтернеті.

На одному з інтернет-сайтів молодий чоловік розмістив своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби.

За гроші йому запропонували вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників.

Після "тестових" завдань, які включали фотофіксацію локацій Збройних сил у портовому місті, окупанти "відрядили" свого поплічника на Вінниччину. Там диверсант мав підпалити будівлю ТЦК. Після виконання цього завдання йому належало продовжити серію підпалів на території Житомира.

Однак за відомостями, Служба безпеки зупинила ворожі наміри. Під час проведення обшуків у фігуранта вилучили саморобну запалювальну суміш і мобільний телефон, який він використовував для зйомки злочину та спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею 113 частина 2 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

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