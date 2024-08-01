Від початку повномасштабної війни в Україні діяв мораторій на примусове стягнення боргів за комунальні послуги та відключення боржників від мереж, але його скасували.

На початку 2024 року в Україні зафіксовано понад 700 тисяч проваджень щодо стягнення боргів за житлово-комунальні послуги, що є на третину вищим показником порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Стало відомо, де найбільше боржників проживає та де найбільші борги за опалення, водопостачання та електропостачання. Про це повідомляють аналітики Опендатабот.

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області, де налічується понад 100 тисяч проваджень або 14,3% від загальної кількості.

Харківська область займає друге місце з 94,8 тисячами проваджень, а на третьому місці – Донецька область із 79,7 тисячами проваджень. Станом на лютий 2022 року в Єдиному реєстрі боржників було 512 359 проваджень. Наприкінці минулого року їх кількість зросла до 659 684, а на початку 2024 року сягнула 701 051 провадження, що на 6,3% більше порівняно з попереднім півріччям.



Більшість заборгованостей у провадженнях щодо стягнення боргів за житлово-комунальні послуги припадає на несплату за опалення, що становить 36,9% або 258,8 тисяч випадків. На другому місці знаходяться борги за водопостачання, що складають 18,6% або 130,2 тисяч випадків.

Третє місце серед проваджень за заборгованістю за комунальні послуги займають борги за електропостачання – 67,9 тисяч випадків або 9,7%. Інші категорії включають:

житлове обслуговування – 67,1 тисяч випадків або 9,6%;

газопостачання – 59,7 тисяч випадків або 8,5%;

вивіз відходів – 7,6 тисяч випадків або 1,1%.

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