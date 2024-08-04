У Київській області правоохоронці викрили групу посадовців, які шахрайським шляхом заволоділи землею Національного природного парку "Голосіївський" і намагалися її продати.

В Київській області посадовці вчинили шахрайство, заволодівши земельною ділянкою, що належала Національному природному парку "Голосіївський", з наміром її продати.

Про це повідомляє Національна поліція.

Зловмисникам не вдалося реалізувати незаконно отриману землю завдяки втручанню поліції.

Схему шахрайства викрили співробітники кримінальної поліції за підтримки Головного слідчого управління Нацполіції та Департаменту з контролю за використанням і охороною земель Держгеокадастру України.

Встановлено, що група осіб, яка займала керівні посади в держпідприємстві, підробила державний акт на право власності на земельну ділянку площею 8 гектарів, використовуючи своє службове становище. Потім вони зареєстрували цей акт у Національній кадастровій системі України та в системі реєстрації прав на нерухоме майно.

Після незаконного заволодіння землею шахраї почали шукати потенційних покупців. У січні цього року вони намагалися легалізувати свої дії, розмістивши оголошення про продаж ділянки в інтернеті, але завдяки злагодженій роботі правоохоронців їхні дії були зупинені.

Під час санкціонованих обшуків поліція вилучила оригінали документів. Збитки, завдані державі, перевищують 105 млн грн.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і повідомили про підозру п’яти членам організованої злочинної групи за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою). Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Незаконна реєстрація права власності на землю скасована в установленому законом порядку, а ділянка повернена до природно-заповідного фонду України.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

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