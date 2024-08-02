У відео видно, як двоє працівників ТЦК та одна людина у цивільному одязі увійшли до палати та почався конфлікт.

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на інцидент із своїми працівниками та військовозобов'язаним чоловіком, який відбувся у міській лікарні.

ТЦК відреагував на конфлікт із військовозобовʼязаним у лікарні Дрогобича.

У вівторок, 30 липня, користувач під ім'ям Назар опублікував відео на TikTok, на якому зафіксовано ситуацію в його палаті в лікарні в Дрогобичі. У відео видно, як двоє працівників ТЦК та один чоловік у цивільному одязі зайшли до пацієнта.

Один із військових попросив не знімати його на відео, але Назар вимагав показати документи, щоб переконатися у його статусі. Згодом стало відомо, що разом із працівниками ТЦК у палату увійшов юрист, який складав протокол про порушення умов мобілізації.

На ситуацію відреагував Львівський обласний Територіальний Центр Комплектування та Соціальної Підтримки. У відео видно, як двоє працівників ТЦК та один чоловік у цивільному одязі з'явились у палаті пацієнта. Назар зазначив, що не впевнений у військовому статусі одного з присутніх і попросив показати документи, а також запросив головного лікаря.

У подальшому виявилося, що чоловік, який став головним героєм відео, перебував у лікарні менше доби та відвідав її у справах. Також стало відомо, що він отримав повістку, але не з'явився на військово-лікарську комісію.

Після поширення відео у соцмережах Львівський обласний ТЦК та СП відреагували, заявивши, що працівники ТЦК в лікарні не виписували повістку, а приїхали скласти протокол про відмову від проходження військово-лікарської комісії.

«Лікарі надали дозвіл на спілкування з громадянином. Жодних застережень з медичних причин для комунікації з особою не було. Натомість чоловік поводився неадекватно, ігнорував будь які спроби діалогу з ним і провокував військовослужбовців на конфлікт. Наголошуємо, текстовий коментар, який громадянин розмістив на відео про те, що його нібито, побили військовослужбовці ТЦК і поліціянти, не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні Львівського обласного ТЦК і СП.

Зазначено також, що військовослужбовці, які з'явились у відео, пройшли складні бої на Луганщині, Донеччині та Херсонщині і після цього переведені на службу в Територіальний Центр Комплектування та Соціальної Підтримки з огляду на їх стан здоров'я. У відео було помічено, що один із співробітників ТЦК мав милицю.

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