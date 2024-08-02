На популярних кадрових майданчиках – всього до 300 вакансій з зарплатою від 100 тисяч гривень.

В Україні зарплати у розмірі від 100 тисяч гривень отримують керівники відділів, військові та програмісти. На відомих кадрових платформах доступно менше ніж 300 вакансій з таким рівнем оплати.

В автокомпанії шукають керівника відділу продажів з заробітною платою від 162 тисяч до 285 тисяч гривень. Робота можлива вдома. Вакансія охоплює повністю автоматизований відділ продажів, що дозволяє керувати ним з будь-якого місця. Пропонується можливість кар'єрного зростання, зростання доходу і реалізації ідей. Серед обов'язків - планування продажів, управління та найм керівників, мотивація команди, аналіз показників і планування зростання продажів.

Штаб-сержант протитанкового відділення може отримати зарплату від 50 тисяч до 120 тисяч гривень. Обов'язки включають виконання бойових завдань під час активних бойових операцій або тренувальних навчань, а також управління підлеглим особовим складом. Робота передбачає проведення заходів для відновлення територіальної цілісності України, підтримку та обслуговування штатної зброї, а також проходження навчальних програм відповідно до розкладу батальйону.

З вимог до кандидатів входять вік до 50 років, наявність звання не нижче "молодший сержант", готовність до активних фізичних навантажень, заборона на вживання алкоголю та наркотичних речовин, а також здоровий стан, що дозволяє виконувати завдання без втрати фізичної форми. Крім того, вимагається вміння ефективно керувати людьми та готовність приймати на себе відповідальність.

Вакансія JavaScript розробника ігор (Middle Level, HTML5, у GameDev компанії Qumaron) пропонує зарплатний діапазон від 80 тисяч до 120 тисяч гривень. Кандидат повинен мати такі навички:

Досвід роботи зі збирачами, зокрема webpack.

Базові вміння у роботі з Photoshop.

Досвід роботи з Unity.

Розуміння принципів клієнт-серверної архітектури, SOLID та патернів проектування.

Досвід в розробці браузерних ігор з використанням Canvas, Phaser, Pixi та інших JavaScript движків та бібліотек для GameDev.

Досвід в інтеграції API соцмереж, платіжних та аналітичних систем.

Технічний рівень знання англійської мови.

Кандидатам обіцяють цікаві проєкти у галузі ігрової розробки, можливості фінансового росту, оплачувані відпустки та лікарняні.

Вакансія керівника маркетингу (Head of Marketing) пропонує заробітну плату від 220 тисяч до 360 тисяч гривень. Серед обов'язків на посаді входить розробка та впровадження комплексної маркетингової стратегії для стимулювання зростання через всі канали (ринки, DTC, соціальна комерція), керівництво розвитком команди та управління соціальними медіа.

Додатково, до обов'язків належить розбудова та розширення присутності компанії в соціальних мережах (Instagram, YouTube, TikTok), а також створення контенту разом з командою.

Джерело: OBOZ.UA.

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