Юристи розповіли, як законно відмовитися від повістки під час мобілізації в Україні без негативних правових наслідків.

В Україні під час загальної мобілізації повістки вручаються особам, які підлягають мобілізації. Для тих, хто відмовляється прийняти цей документ, передбачені певні покарання. Однак, можливо відмовитися від повістки без правових наслідків. Юристи пояснюють, у яких випадках це можливо.

Насамперед, відмовитися від повістки без негативних юридичних наслідків можуть особи, виключені з військового обліку, оскільки вони не мають юридичного та правового зв’язку з ТЦК. Крім того, можливі наступні випадки:

Повістка містить неправильні дані одержувача (повістка адресована іншій особі);

Повістку вручає особа, не уповноважена на це;

На повістці відсутня печатка ТЦК або підпис його керівника.

Зазначимо, що повістка є викликом військовозобов’язаного до військкомату для виконання правил військового обліку, зокрема для постановки на військовий облік, оновлення облікових даних, проходження ВЛК та визначення придатності до військової служби.

Якщо людина впевнена, що вона повністю виконала правила військового обліку, нещодавно оновила облікові дані, підстав для вручення повістки немає. У цьому випадку потрібно повідомити представників ТЦК та СП, що з моменту останнього візиту облікові дані не змінилися і відстрочка діє.

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