Підвищення податків в Україні планується здійснювати паралельно зі зміцненням боротьби з тіньовим сектором, оскільки інакше може виникнути негативний ефект. Крім того, місцеві органи влади мають уникати витрат на благоустрій за рахунок зборів з податку на доходи фізичних осіб, наприклад, на покладання бруківки або озеленення міста.

Про це домовились під час зустрічі представників уряду на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ОПУ, комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики з бізнесом.

Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник повідомив на своїй сторінці в Facebook, що зустріч, яка планувалася на 1,5 години, фактично тривала 2,5 години. Міністр оборони Рустем Умєров висловив необхідність додаткового фінансування армії у розмірі 500 мільярдів гривень.

Представники бізнесу також пропонують вирішити проблеми, пов'язані з недоплатою акцизу (на тютюн, алкоголь, нафтопродукти), контрабандою на митницях, маніпуляціями з ПДВ, виплатами зарплат у конвертах та ухиленням від сплати податків через різні механізми, у тому числі за допомогою великими компаніями ФОПів.

"Якщо податки будуть підвищені, а тінь залишиться, то ефект буде протилежним. Добропорядні платники податків не витримають конкуренцію з тими, хто податків не платить", – підкреслив Олійник.

Під час зустрічі представники бізнесу висловили занепокоєння стосовно того, що імпортерам в Україні живеться значно краще, ніж експортерам, і що сальдо торгівельного балансу вкрай негативне. Із негативного – часу немає – військо потребує фінансів. Із позитивного - домовились зустрічі проводити, дискусію вести, чути один одного.

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