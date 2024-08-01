Благодійний фонд «Охматдит» оголосив про обрання запорізької компанії «Буд-технолоджі» переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який постраждав від ракетного обстрілу в липні цього року. Пропозиція компанії виявилася третьою за вартістю серед 14 учасників, становлячи 307 мільйонів гривень (без ПДВ).

Серед інших претендентів, які представили свої пропозиції, ціни варіювалися від 42 до 286 мільйонів гривень. Проте, жодні з дешевших пропозицій не були розглянуті, а замовник не надав жодних пояснень щодо свого вибору.

Аналіз, проведений виданням «Наші гроші», показав, що з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін на різні види робіт.

Варто зазначити, що основні витрати переможця тендеру, компанії «Буд-технолоджі», будуть спрямовані на ремонт фасадних композитних панелей «Reynaers» та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих статей витрат перевищує 100 мільйонів гривень, що вдвічі дорожче порівняно з пропозиціями конкурентів.

Здивування викликає й те, що замовник проігнорував деякі проблеми в пропозиції переможця. Наприклад, «Буд-технолоджі» вказала лише оренду будівельної техніки, яка не підходить для виконання робіт на висоті. Також компанія не надала жодної інформації про обладнання для монтажу плитки.

Крім того, фірма «Ріола-модуль», яка раніше збудувала цей корпус, вказала в своїй тендерній пропозиції (179 млн грн), що вже виконала безкоштовний ремонт «чистих приміщень» після обстрілу, що може свідчити про завищені обсяги ремонту за рахунок благодійних внесків.

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