У період повномасштабної війни Україна витратила майже 10 млрд грн на пенсії для суддів у відставці, зокрема 4,4 млрд грн у 2023 році та 1,1 млрд грн з початку 2024 року.

Україна витратила майже 10 млрд грн на пенсії для суддів у відставці під час повномасштабної війни. Як повідомляє «Слідство.Інфо», Пенсійний фонд вказав, що у 2023 році на утримання суддів було витрачено 4,4 млрд грн, а з січня по квітень 2024 року — 1,1 млрд грн. Раніше було зазначено, що у 2022 році ця сума склала 4,1 млрд грн.

З початку повномасштабного вторгнення Росії судді у відставці отримали з бюджету 9,6 млрд грн. Держава продовжує виплачувати пенсії сотням суддів, які перебувають на почесному відпочинку, що є важливим етапом у їхній кар'єрі. Розмір пенсії залежить від зарплати судді і може становити від 50 до 90% цієї суми, що в окремих випадках досягає сотень тисяч гривень на місяць.

«Слідство.Інфо» неодноразово звертало увагу на суддів, які пішли у відставку з сумнівною репутацією, зокрема, на тих, хто потрапляв у ДТП у стані алкогольного сп’яніння або був пов'язаний із корупційними скандалами. Хоча не всі судді у відставці є недоброчесними, спостерігається тенденція, коли судді намагаються вийти на почесну пенсію, щоб уникнути звільнення через невдачу на кваліфікаційних іспитах.

За даними Вищої ради правосуддя, з липня 2023 року по липень 2024 року у відставку пішли 239 суддів, з яких 130 працювали в Києві.

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