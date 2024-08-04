Генеральний штаб Збройних сил України запропонував, щоб командири військових частин могли самостійно набирати рекрутів без залучення Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відповідну інформацію опубліковано у заяві Генштабу ЗСУ 1 серпня.

Відомство вважає, що такі зміни дозволять військовозобов’язаним обирати вакантні посади у військових частинах, а командирам — підбирати та призивати на службу мотивованих кандидатів.

«Генеральний штаб Збройних сил України ініціював пропозиції щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", які дадуть можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які бажають проходити службу, без участі ТЦК та СП», — зазначено в повідомленні.

Це нововведення також має знизити ризики для громадян, які можуть бути мобілізовані через ТЦК та СП до інших частин без їхньої згоди. Натомість військовозобов’язані зможуть обирати вакантні посади, враховуючи свій цивільний фах або навички.

Згідно з інформацією порталу «Мілітарний», до цього часу в Силах оборони України існувала практика підбору необхідних кадрів через власних рекрутерів. У рамках цієї системи зацікавлені військовозобов’язані отримували підтримку під час проходження медкомісії, оформлення документів у ТЦК та СП, а також у навчальних центрах. Крім того, на початку червня Міністерство оборони України запустило соціальну рекламну кампанію «Будь собою» для залучення громадян до лав ЗСУ.

Минулого року Міністерство оборони також розпочало рекрутинг, який відрізняється від традиційної мобілізації через ТЦК. У рамках рекрутингу українці можуть самостійно обирати підрозділ, рід військ та спеціальність для служби, а також отримати можливість мобілізуватися як онлайн, так і в офлайн-форматі через ряд онлайн-майданчиків з пошуку роботи та рекрутингові центри.

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