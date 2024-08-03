Поранений військовий Олександр Мацько, який наразі працює в територіальному центрі комплектування, розповів про різне ставлення людей до нього, включаючи агресію та заклики повернутися на фронт.

Олександр Мацько, військовий, який отримав поранення та зараз працює в територіальному центрі комплектування (ТЦК), розповів про те, як його сприймають люди. За його словами, "можна бути посланим за день кілька разів".

В інтерв’ю "Суспільному" Олександр зазначив, що служить у війську вже майже десять років. У квітні 2022 року він зазнав мінно-вибухового поранення, що завадило йому продовжувати службу на фронті. Наразі він служить у роті охорони Полтавського ТЦК.

Поранення сталося, коли чоловік підірвався на протитанковій магнітній міні, їдучи на пікапі.

"У нозі в мене 52 осколки, друга нога трохи обгоріла. Мені зробили дві пересадки шкіри та дві операції. Через це я отримав інвалідність і був переведений з десантно-штурмової бригади як непридатний до служби в штурмових підрозділах", — розповів Мацько.

Після року лікування та реабілітації він почав службу в Полтавському ТЦК.

"Ставлення до мене досить різне. Деякі ставляться з розумінням, інші негативно, а дехто й агресивно. Можна бути посланим за день десятки разів", — додав він.

Крім того, люди часто закликають його знову піти воювати. Мацько підкреслив, що це морально важко.

"Дуже прикро, коли підходиш до людини, яка також військова, і вона запитує: 'Чи не хочеш поїхати зі мною в Бахмут?' А де ти був, коли я воював в Бахмуті, Кліщіївці? Відповідаю: 'А де ти був, коли я боровся під Ізюмом?' У ТЦК ми всі — солдати і сержанти, які були на 'нулі' і потрапили сюди після поранень чи полону", — зазначив військовий.

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