В Україні розпочалася реєстрація на фінансову допомогу в розмірі 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист" для внутрішніх переселенців у Тернополі.

В Україні деякі громадяни можуть скористатися фінансовою допомогою в розмірі 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Реєстрація розпочалася в одному з регіонів.

Згідно з інформацією видання Napensii.ua, фонд "Право на захист" розпочав збір даних для отримання фінансової допомоги переселенцям від УВКБ ООН у Тернополі, де працює мобільна бригада.

Подавати заявки можуть внутрішні переселенці, які переїхали протягом останніх шести місяців по Україні, а також ті, хто повернувся на свої постійні місця проживання, зокрема з-за кордону. Необхідно відповідати певним критеріям уразливості:

У сім'ї є лише один з батьків, який виховує неповнолітніх дітей або осіб похилого віку (старше 55 років).

Родина складається з однієї або кількох самотніх літніх осіб (від 55 років) або особи похилого віку з неповнолітніми дітьми.

В сім'ї є одна або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання) з документальним підтвердженням.

Розмір фінансової допомоги та процес оформлення

Громадяни отримають допомогу у розмірі 3,6 тис. грн на місяць на особу. Виплати здійснюватимуться протягом тримісячного періоду.

Зверніть увагу, що на фінансову допомогу не можуть розраховувати ті родини, які раніше отримували допомогу в розмірі 2,2 тис. або 3,6 тис. грн від міжнародних організацій під час воєнного стану.

Реєстрація проходитиме 8 серпня з 11:00 до 15:00 у Тернополі за адресою: вул. Медова, 3.

При собі необхідно мати оригінали документів:

ідентифікаційний код;

паспорт або документи, що посвідчують особу;

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є;

банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей, якщо є;

документ про законну опіку над дитиною, якщо є;

медичне свідоцтво або довідка в разі інвалідності чи хронічної хвороби, якщо є.

Організатори наголошують, що присутність усіх членів домогосподарства, які відповідають критеріям реєстрації, є обов'язковою.

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