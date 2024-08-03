Керівник енергетичної компанії в Чернівецькій області незаконно привласнив 2,2 млн грн, постачаючи електрику за завищеними цінами.

Про це стало відомо з повідомлення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке вже висунуло підозру цьому чиновнику.

"В процесі розслідування встановлено, що протягом року керівник однієї зі служб компанії-постачальника умисно завищував вартість електроенергії для освітлення міста. У результаті він, зловживаючи своїм становищем, заволодів 2,2 млн грн, виділеними з місцевого бюджету", – зазначили у відомстві.

Детективи також повідомили про підозру енергетику у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Щодо тарифів на електроенергію, з 1 серпня в Україні ціни за 1 кВтгод не змінюються. Нагадаємо, що для населення тариф було підвищено з червня з 2,63 до 4,32 грн за 1 кВтгод. Цей тариф залишиться в силі до травня 2025 року.

"31 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження дії спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії, що встановлює єдину фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року", – повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія