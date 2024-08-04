Українців штрафують за паління трави, відомо, що покарати можуть навіть тих, хто опинився поряд.

В Україні за паління трави можуть оштрафувати на суму від 3060 до 6120 гривень. У випадку, якщо пожежа призводить до значних наслідків, штраф може бути ще вищим. Іноді покарати можуть навіть тих, хто не підпалював траву.

Покарати можуть також в тому випадку, якщо ви спалили гілки свого дерева. У справі № 738/680/24 Менський районний суд Чернігівської області відмовив місцевій жінці у скасуванні штрафу у розмірі 3060 гривень.

Жінку оштрафували за спалювання гілок плодового дерева на її присадибній ділянці на вулиці Дружби у смт. Макошине Корюківського району. Вона спалювала гілки плодового дерева, яке росло на її присадибній ділянці, а тому спалювання відбулося відносно антропогенної рослинності, а не природної, за випалювання якої законодавець не передбачив відповідальність у цьому випадку.

Загалом за спалювання трави, листя, сміття та іншої рослинності передбачений штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень. Для посадових осіб ця сума становить 15-21 тисяч гривень. Проте при наслідках пожежі на великих територіях, таких як поля, луки, пасовища, а також території природно-заповідного фонду, штрафи можуть бути значно вищими.

За знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів та вздовж залізниць передбачені найвищі штрафи від 90 до 150 тисяч гривень. У випадку, якщо під час пожежі сталося загибель людей, можливе покарання у вигляді від 2 до 5 років позбавлення волі.

Заборонено спалювати листя, траву та іншу рослинність через те, що під час активного горіння цих рослинних залишків у повітря виділяється отруйна суміш. Склад цієї суміші включає пил, оксиди азоту, чадний газ, важкі метали, бензпірен та інші шкідливі речовини.

Джерело: OBOZ.UA.

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