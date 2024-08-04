В Україні останні дні проходять без відключення електроенергії, хоча стабілізація ситуації та скорочення дефіциту можуть створити оманливе враження, що найгірше вже позаду.

Ситуація з відключеннями електроенергії в Україні трохи полегшилася, але жителі не повинні розслаблятися зазадачі, оскільки щодня об'єкти енергетичної інфраструктури піддаються обстрілам.

Надалі в енергосистемі спостерігається дефіцит, тому варто обережно використовувати енергоємні прилади під час певних годин. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі "Єдині новини".

"Незважаючи на те, що в нас немає відключень, енергосистема працює стабільно, ми все-таки дуже просимо наших споживачів – як побутових, так і промислових – розумно користуватися електроенергією. Розуміти, що в пікові години навантажень треба якось зменшувати використання енергоємних приладів. Особливо зранку з 7 до 11 години, ввечері – з 17 до 22", – пояснила Гринчук.

Вона зауважила також, що через обстріли і пошкодження втрачено 9 ГВт виробництва електроенергії. Зараз українські енергооб'єкти постійно перебувають під загрозою руйнування та пошкодження з боку російських агресорів.

Нагадаємо також, що схожий заклик був від "Укренерго". Для підтримки енергосистеми країни, українцям рекомендують користуватися потужними електроприладами лише в денний час. Це дозволить максимально відкласти необхідність введення відключень електроенергії. Особливо населення просять використовувати такі електроприлади з 11 до 15 годин: праски; пральні машини; електрочайники; електроплити.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.