Клієнти державної фінансової установи "ПриватБанк" висловлюють незадоволення через відсутність реакції банку під час несанкціонованих списань коштів. Користувачі стверджують, що фінансова установа не повідомляє про такі транзакції заздалегідь. Про це йдеться на порталі Мінфін.

Клієнт банку повідомив, що під час перевірки балансу в мобільному застосунку Приват24 випадково виявив несанкціоноване списання коштів з його кредитної карти для оплати послуг Facebook Meta. Зазначено, що було здійснено 97 транзакцій на суму понад 56 тисяч гривень. Транзакції здійснювались в доларах та китайських юанях в перерахунку на гривню. Всі платежі відбулись в рахунок кредитних коштів.

Чоловік уточнив, що він не користувався послугами або підписками на Facebook Meta на суму, за яку були списані кошти, і взагалі не має бізнес-акаунту у цій соцмережі. Крім того, його банківська карта ПриватБанку, з якої було здійснено списання, не пов'язана з жодним акаунтом на Facebook.

Клієнт висловив обурення тим, що банк не надсилав жодних сповіщень щодо десятків платежів, які були здійснені. Він підкреслив, що нікому не передавав дані своєї картки, не вводив їх на сторонніх веб-сайтах, не спілкувався з зловмисниками і не переходив за підозрілими посиланнями.

"Більше всього шокує це те, що під час жодної із 97 транзакцій від банку мені не було надіслано жодного смс щодо необхідності підтвердження платежу! Тому з огляду на це розумієш, що твої рахунки взагалі не захищені! Одразу після виявлення незаконного списання грошей з мого рахунку заблокував свою картку через Приват24 та подав заявку на повернення грошей", — написав клієнт ПриватБанку.

Додзвонитися до закріпленого менеджера ПриватБанку не зміг, а лише на гарячу лінію ПриватБанку, де зазначили, що зроблять все від них залежне для вирішення ситуації, подав запит на повернення, а відповіді на повернення треба чекати до 120 днів. Тоді як будуть нараховані відсотки за знятим кредитом.

В ПриватБанку пояснили, що оплата в інтернеті може бути здійснена при наявності інформації про картку, таку як CVV-код і термін дії, разом із номером картки. Зазначено, що шахраї можуть отримати відповідні дані не лише через необережність, але й більш витонченими способами, такими як використання камер спостереження в магазинах і дії ненадійних охоронців, а також через маловідомі або недобросовісні веб-сайти.

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