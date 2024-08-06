Найближчим часом український ринок праці залишатиметься стабільним: основні сектори економіки не очікують різкого збільшення вакансій або значного зростання числа звільнень. Однак деякі компанії планують змінювати кількість своїх працівників. Ці плани мають негативний прогноз: звільнення стануть більш поширеними, ніж нові наймання, практично у всіх ключових сферах.
Про це йдеться у результатах останнього відповідного опитування Нацбанку.
За їхніми даними, серед підприємств сфери послуг такі плани на найближчий час:
- 77% планують залишити поточну кількість працівників;
лише
- 5% мають намір наймати нових співробітників;
- 18% планують проводити звільнення, що практично в чотири рази перевищує кількість тих, хто планує збільшувати штат.
Серед підприємств сфери промисловості на найближчий час спостерігаються такі плани:
- 69% планують залишити поточну кількість працівників;
- 10% мають намір наймати нових співробітників;
- 21% планують проводити звільнення, що більш ніж удвічі перевищує кількість тих, хто планує збільшувати штат.
Серед торгових підприємств:
- 74% планують залишити поточну кількість працівників.
- 6% намічаються наймати нових працівників.
- 20% планують звільнення, що перевищує кількість тих, хто планує збільшення штату більш ніж у три рази.
У сфері будівництва єдиним випадком, де кількість компаній, що планують звільнення, не перевищує тих, хто готується розширювати штат, є надія на збереження стабільності. Проте загальне зростання чисельності працівників не передбачається, оскільки 24% компаній мають намір як наймати нових співробітників, так і звільняти їх. Залишаючи поточну кількість працівників, планує 52% підприємств у цій галузі.
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