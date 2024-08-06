На початку тижня Україну очікують дощі з грозами, хоча денна температура підніматиметься до +32 градусів.

З 5 серпня в Україні в деяких регіонах очікуються дощі з грозами, хоча денна температура підніматиметься до +30 градусів. "Politeka" з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича розповість, якою буде погода для українців на другий тиждень серпня.

Погода в Україні 5 серпня

У понеділок, 5 серпня, дощі з грозами прогнозуються у східних та західних регіонах. На решті території України опадів не очікується. Вітер західний, північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Нічна температура коливатиметься від +12 до +17 градусів, денна – від +21 до +26, на півдні до +31 градуса тепла.

Погода в Україні 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, дощі з грозами очікуються вночі у західних областях, а вдень місцями в північних регіонах та на Одещині. В інших регіонах країни опадів не передбачається. Вітер переважно північний та північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від +12 до +17 градусів, вдень – від +21 до +26, на півдні та місцями в центральних областях до +31, на заході – від +18 до +23 градусів тепла.

Погода в Україні 7 серпня

У середу, 7 серпня, дощі з грозами пройдуть вночі на півночі країни та у Криму, вдень – на Лівобережжі. У західних областях опадів не очікується. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від +13 до +18 градусів, вдень – від +24 до +29, на півдні місцями до +32 градусів тепла.

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