Військком влаштував на "службу" футболістів та тренерів місцевого професійного клубу, за що отримав дивне покарання.

В Україні судили командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Калуський районний суд виніс вирок у провадженні командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Подробиці скандальної справи повідомили у прес-службі ДБР.

ДБР завершило розслідування справи у квітні цього року. Тоді стало відомо, що у підрозділі командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки фіктивно проходили службу футболісти місцевого професійного клубу, які незаслужено отримали від держави понад 1,5 млн гривень матеріального забезпечення.

З'ясовано, що у роті охорони служили семеро чоловік, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Жоден з них не виконував військові обов'язки і не з'являвся на службу.

Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). Враховуючи щире каяття обвинуваченого та його повну компенсацію завданих державі збитків, суд наклав на нього штраф у розмірі 221 тис. гривень.

Під час передсудового розслідування фігуранта було відсторонено від виконання обов'язків, і його перевели на службу до іншого підрозділу. Публічне обвинувачення у суді підтримувала Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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