За словами клієнтки ПриватБанку, наприкінці липня з її рахунку було здійснено дивне стягнення коштів.

Українка звернулася з скаргою на ПриватБанк, стверджуючи, що банк вчинив неправомірну операцію з її коштами на картці. Фінансова установа відреагувала на звинувачення клієнтки.

Скаргу жінка розмістила на українському порталі про фінанси та інвестиції Минфин у розділі "Відгуки".

За словами клієнтки ПриватБанку, наприкінці липня з її рахунку було здійснено стягнення коштів згідно з рішенням на суму, яка перевищила мінімальну зарплату, тобто на суму, що більша за 14 200 зарплат громадянки за липень.

"А 1 серпня у мене на рахунку було 8 700 гривень, з яких 3998 гривень ПриватБанк 1 серпня в мене вкрав і оформив цю транзакцію як звичайний переказ з картки на картку ПриватБанку, а не як стягнення згідно з постановою. Про те, що гроші пішли на рахунок ПриватБанку, я дізналася з листування в чаті підтримки ПриватБанку", — йдеться у скарзі.

Жінка вимагає повернення їй 3 998 гривень, оскільки ця сума становить її мінімальну зарплату за серпень.

Згідно з відповіддю ПриватБанку на скаргу, у разі надходження постанови про зняття обмеження арешту рахунку, це буде зроблено протягом 1-3 днів. Виконання постанови щодо визначення поточного рахунку фізичної особи-боржника для здійснення операцій з видачі коштів здійснюється у встановлений термін (до 10 днів).

"Списання коштів по платіжній вимозі відбувається в розмірі тієї суми, яка зазначена виконавчим провадженням. У своїй діяльності Банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності", — йдеться в повідомленні ПриватБанку.

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