Насправді курс долара в Україні повинен бути набагато меншим, ніж офіційно встановлено в обмінниках. Українська гривня недооцінена на 49,5% щодо долара. Таку інформацію надає рейтинг Біг Маку за липень 2024 року.
Зараз ціна Біг Маку в Україні складає 118 гривень, тоді як у США цей бургер коштує 5,69 долара. Це означає, що українська валюта недооцінена на 49,5% у порівнянні з фактичним обмінним курсом 41,05 гривні за долар. Отже, згідно з курсом купівельної спроможності, гривня має становити 20,74 гривні за долар.
За даними, також найбільш недооціненими валютами світу у липні цього року є грошові одиниці: Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР.
Також було встановлено, що найбільш переоцінені валюти на даний момент включають:
- швейцарський франк, переоцінений на 41,8%,
- уругвайський песо, переоцінений на 24,3%,
- норвезька крона, переоцінена на 18,9%,
- аргентинський песо, переоцінений на 15%,
- євро, переоцінене на 6,5%,
- британський фунт, переоцінений на 3,6%.
Рейтинг Біг Маку було започатковано у 1986 році на основі ціни звичайного бургера як показника. Фінансисти обґрунтували свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак є специфічним відображенням продуктового кошика, оскільки включає в себе хліб, м'ясо та овочі.
Джерело: The Economist.
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