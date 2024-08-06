Згідно з курсом купівельної спроможності, гривня має становити набагато дешевше, ніж зараз.

Насправді курс долара в Україні повинен бути набагато меншим, ніж офіційно встановлено в обмінниках. Українська гривня недооцінена на 49,5% щодо долара. Таку інформацію надає рейтинг Біг Маку за липень 2024 року.

Зараз ціна Біг Маку в Україні складає 118 гривень, тоді як у США цей бургер коштує 5,69 долара. Це означає, що українська валюта недооцінена на 49,5% у порівнянні з фактичним обмінним курсом 41,05 гривні за долар. Отже, згідно з курсом купівельної спроможності, гривня має становити 20,74 гривні за долар.

За даними, також найбільш недооціненими валютами світу у липні цього року є грошові одиниці: Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії, ПАР.

Також було встановлено, що найбільш переоцінені валюти на даний момент включають:

швейцарський франк, переоцінений на 41,8%,

уругвайський песо, переоцінений на 24,3%,

норвезька крона, переоцінена на 18,9%,

аргентинський песо, переоцінений на 15%,

євро, переоцінене на 6,5%,

британський фунт, переоцінений на 3,6%.

Рейтинг Біг Маку було започатковано у 1986 році на основі ціни звичайного бургера як показника. Фінансисти обґрунтували свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак є специфічним відображенням продуктового кошика, оскільки включає в себе хліб, м'ясо та овочі.

Джерело: The Economist.

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