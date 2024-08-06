За цей злочин винуватцю може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Слідчі ДБР завершили передсудове розслідування щодо керівника логістики однієї з військових частин на Донеччині, якому ставляться обвинувачення у зловживанні через втрату 20 тонн дизельного пального. Справу передано до суду для подальшого розгляду. Подробиці повідомили у прес-службі ДБР.

Повідомляється, що під час воєнного стану військова частина уклала угоду з київською компанією на постачання продуктів харчування та питної води до підрозділу на території Донеччини. Згідно з умовами угоди, транспортування товарів до частини мала здійснювати саме компанія-постачальник.

Проте начальник логістики військової частини домовився з представником компанії про те, що транспортування харчів та води буде здійснюватися власним транспортом частини зі складів постачальника. За цю послугу комерсант надавав йому грошову "компенсацію" в готівковій формі за витрачене пальне.

Так, незважаючи на укладений договір, військова частина незаконно витратила практично 20 тонн дизельного пального, що мало загальну вартість 365 тисяч гривень. Це пальне перебувало на балансі військової частини.

Начальник логістики військової частини звинувачується у зловживанні службовим становищем шляхом розтрати чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України). За цим злочином передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Крім того, суд арештував автомобіль обвинуваченого.

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