Під час обшуків у нього були вилучені мобільні телефони та сім-карти, які він використовував для зв'язку з представниками агресора.За вчинені злочини загрожує до 10 років позбавлення волі.

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинну групу, яка на "замовлення" рф палила службові авто Сил оборони на заході України. Подробиці про злочин повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

У результаті комплексних операцій на Хмельниччині було затримано керівника злочинної групи, яка співпрацювала з розвідкою країни-агресора. Цей індивідуум, місцевий житель, самостійно наблизився до окупантів з метою укладення угоди за гроші. Щоб залучити їх увагу, він розмістив своє "резюме" у даркнеті, пропонуючи послуги з підпалу автомобілів ТЦК.

Відповідь на "оголошення" фігуранта надійшла від представника РФ, який доручив йому завдання знищити військові автомобілі в Хмельницькому. Для виконання цієї мети молодик залучив кількох інших місцевих жителів.

Група зловмисників влаштувала підпал двох транспортних засобів місцевого військкомату за допомогою "коктейлів Молотова". Вони фільмували пожежі авто на власні телефони, щоб надіслати звіт окупантам.

Військова контррозвідка СБУ спільно з карним розшуком Нацполіції виявила та затримала організатора злочинної групи через його підривну діяльність "по гарячих слідах".

Під час обшуків у нього були вилучені мобільні телефони та сім-карти, які він використовував для зв'язку з представниками агресора. За вчинені злочини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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