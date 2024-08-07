На вихідних у Ковелі Волинської області місцеві мешканці влаштували мітинг під будівлею ТЦК СП.

В суботу, 3 серпня у Ковелі Волинської області місцеві мешканці влаштували мітинг під будівлею ТЦК СП через те, що військкоми на Шацькому блокпості затримали хлопців. У поліції відреагували на скандільний інцидент. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Після великого протесту біля Ковельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Волинській області, правоохоронці розпочали розслідування двох кримінальних справ.

В управлінні Нацполіції у Волинській області нагадали, що того дня біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібралося кілька десятків людей, які висловлювали своє незадоволення роботою підрозділу ЗСУ. Повідомлення про це надійшло до поліції, яка відправила на місце наряди правоохоронців. Також працювала слідчо-оперативна група поліції.

"Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події", — розповіли у поліції. Внаслідок цього інциденту розпочато кримінальне провадження за фактом масового порушення громадського порядку.

Тим часом у Волинському ТЦК прокоментували інцидент так ніби конфлікт під військкоматом у Ковелі — це провокація, спланована російськими спецслужбами.



За даними військкомів, до ТЦК запросили трьох чоловіків, у яких під час перевірки не було військово-облікових документів. Це, мовляв, звична процедура, однак в Мережі одразу почали закликати до бунту і сотні ботів вмить розігнали по пабліках "потрібні" меседжі.

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