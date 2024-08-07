Багатьох українців цікавить питання про тариф на електроенергію, який буде діяти наступного місяця - у вересень. Особливо гостро це питання лунає через підвищення ціни на електроенергію в червні 2024 року.

Заступник міністра енергетики Світлана Грінчук повідомила, що наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію. Нинішній тариф, який встановлено до 30 квітня 2025 року, залишиться на рівні 4,32 грн/кВт*год для індивідуальних та колективних побутових споживачів.

Водночас ринкова вартість електроенергії наразі складає близько 7,5 грн/кВтгод. Електроенергія в Україні постачається як з власної генерації (включаючи дешеву атомну енергію, відносно дорогу гідроенергетику, а також дорожчу вітрову і сонячну енергію), так і за рахунок імпорту. Згідно з інформацією від Міненерго, собівартість виробництва електроенергії на АЕС у 2024 році складає 1,7 грн/кВтгод. Це лише витрати на виробництво, без урахування інших складових повного тарифу. Ідея про дуже низьку собівартість атомної енергії є неправдивою.

Тариф на електроенергію встановлено до травня 2025 року, і протягом цього періоду його перегляд не планується в Міненерго. Наступного року вартість електроенергії може змінюватися в залежності від багатьох факторів, що ускладнює точне прогнозування в умовах повномасштабної війни.

Варто зазначити, що відключення електроенергії не пов'язані з тарифами. В соціальних мережах поширювалась теорія змови, що відключення електроенергії здійснюються для підготовки до підвищення цін, мовляв, краще платити більше, але мати стабільний доступ до електрики. Проте з початком спеки в липні ситуація з відключеннями тільки погіршилась, незважаючи на те, що тарифи були підвищені ще в червні.

Джерело: OBOZ.UA

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.