Посадовці ДСНС обвинувачуються - санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нову корупційну схему було викрито в Україні. Так, Державне бюро розслідувань разом із СБУ з’ясували, що начальник одного з підрозділів ДСНС України та його підлеглий, начальник відділу, придбали комп’ютерне обладнання за завищеними цінами. Подробиці справи повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Уточнюється, що у жовтні 2022 року підрозділом ДСНС був оголошений тендер на постачання 2 тисяч 50 комплектів персональних комп’ютерів на суму понад 44 мільйони гривень. Закупівля проводилась через аукціон, в якому взяло участь лише одне підприємство.

Посадовці ДСНС не перевірили ринкову вартість комп’ютерної техніки і вибрали переможцем тендера підприємство, яке продавало обладнання на 30% дорожче за ринкову ціну.

Експертизи підтверджують, що закупівля комп’ютерного обладнання була здійснена за завищеними цінами, що спричинило збитки понад 14 мільйонів гривень.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовців ДСНС, які придбали комп’ютери за завищеними цінами, що призвело до збитків понад 14 мільйонів гривень. Обвинувальний акт у справі передано до суду.

Посадовці ДСНС обвинувачуються у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Останні новини України:

Нагадаємо, командир судна ВМС може сісти до в'язниці на 10 років.

Як повідомляла Politeka, в Україні стався конфлікт між волонтером та представниками ТЦК.

Також Politeka писала, що заарештовано чинного нардепа.