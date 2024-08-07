В Україні до завершення робочого тижня прогнозуються грозові зливи та підвищення температури повітря. У деяких регіонах термометри можуть показати до +32 градусів.

Прогноз опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики відзначають, що найспекотнішим днем стане п’ятниця, 9 серпня.

З 6 по 9 серпня дощова погода охопить майже всі області, причому найбільше опадів очікується на заході України. Так, у вівторок, 6 серпня, дощі пройдуть в значній частині країни. Температура повітря істотно варіюватиметься: на півдні та сході до +29 градусів, у центральних і північних областях — до +27, а на заході — до +22 градусів.

7 серпня дощі торкнуться центральних, північних і частково східних регіонів. Температура коливатиметься від +25 до +28 градусів, на півдні очікується до +31.

У четвер, 8 серпня, по всій Україні синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря буде дещо вищою, ніж у попередні дні: на заході — до +28 градусів, на півдні — до +31, у центрі — від +27 до +29, на півночі — до +26, а на сході — до +28.

9 серпня обіцяє бути найспекотнішим днем тижня. На заході та в центрі країни можливі дощі, а на півдні температура досягне +32 градусів. В інших регіонах повітря прогріється до +27–29 градусів.

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