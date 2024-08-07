Зловмисник перебуває під вартою – йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який працював на Одещині. Зловмисник планував підпали будівель Територіальних центрів комплектування та релейних шаф Укрзалізниці, що мали завдати шкоди об'єктам Сил оборони та інфраструктурі залізниці. Подробиці повідомили у прес-службі СБУ. Українець наплював на все заради грошей.

Першими цілями ворога стали адміністративні будівлі та службові автомобілі місцевих Територіальних центрів комплектування. Щоб локалізувати та знищити ці об'єкти, російська спецслужба дистанційно завербувала 26-річного мешканця Ізмаїльського району за гроші. Агент об'їжджав район, збираючи інформацію про місця дислокації українських військових для подальшого планування атак.

Після визначення потенційних цілей агент мав відвідати їхні адреси і здійснити підпал за допомогою легкозаймистих речовин. Крім того, він планував спалити релейні шафи поблизу ключових залізничних ліній. Служба безпеки України оперативно відреагувала, своєчасно викрила агента ФСБ, задокументувала його злочинну діяльність і затримала його під час проведення розвідки біля одного з ТЦК.

За даними слідства, молодий чоловік потрапив у поле зору окупантів через антиукраїнські коментарі в чатах прокремлівських Телеграм-каналів.

Після вербування комунікація з агентом здійснювалася через популярний месенджер, де він отримував інструкції щодо пріоритетних цілей та способів їх підпалу. У разі успішного виконання завдань він розраховував на фінансову винагороду від ФСБ, яку планували переказати на його криптогаманець.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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