Клієнт ПриватБанку поскаржився на те, що банк не зарахував на його рахунок 5000 грн, попри те, що він здійснив поповнення через термінал. При цьому інше поповнення на таку ж суму, зроблене в той же час, було успішно зараховане.
Скарга була опублікована на сайті Мінфін у розділі Відгуки. Тим часом у ПриватБанку пояснили, що в деяких випадках регламент зарахування коштів на картку може тривати до 24 годин.
Клієнт ПриватБанк розповів, що між поповненнями пройшло близько однієї хвилини: перше було здійснене 3 серпня о 15:38, а друге – о 15:39.
"Здійснював поповнення власної картки на суми 5000 грн та 5000 грн. Одна сума у розмірі 5000 грн зарахувалася, а інша у розмірі 5000 грн не була зарахована", — йдеться у повідомленні клієнта ПриватБанку.
У скарзі клієнт зазначає, що в телефонній службі підтримки ПриватБанку йому порадили просто чекати на зарахування коштів, але не уточнили, чи є сума на рахунку або чи сталася помилка.
"Написав на підтримку — теж нічим не допомогли, кажуть "чекайте", не прийняли моє звернення, нічого не зафіксували. Гроші зникли, працівники нічого не розуміють і не допомагають. Поверніть мої кошти", — йдеться у скарзі клієнта ПриватБанку.
Того ж дня ПриватБанк відповів клієнту, що його платіж наразі перебуває на стадії обробки. Відповідь була надана о 17:22, майже через дві години після здійснення платежу. У банку пояснили, що ситуація не має злого умислу і що "регламент зарахування коштів на картку в деяких випадках може тривати до 24 годин".
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