Клієнт ПриватБанку поскаржився, що установа не зарахувала на його рахунок гроші, якими він поповнив картку.

Клієнт ПриватБанку поскаржився на те, що банк не зарахував на його рахунок 5000 грн, попри те, що він здійснив поповнення через термінал. При цьому інше поповнення на таку ж суму, зроблене в той же час, було успішно зараховане.

Скарга була опублікована на сайті Мінфін у розділі Відгуки. Тим часом у ПриватБанку пояснили, що в деяких випадках регламент зарахування коштів на картку може тривати до 24 годин.

Клієнт ПриватБанк розповів, що між поповненнями пройшло близько однієї хвилини: перше було здійснене 3 серпня о 15:38, а друге – о 15:39.

"Здійснював поповнення власної картки на суми 5000 грн та 5000 грн. Одна сума у розмірі 5000 грн зарахувалася, а інша у розмірі 5000 грн не була зарахована", — йдеться у повідомленні клієнта ПриватБанку.

У скарзі клієнт зазначає, що в телефонній службі підтримки ПриватБанку йому порадили просто чекати на зарахування коштів, але не уточнили, чи є сума на рахунку або чи сталася помилка.

"Написав на підтримку — теж нічим не допомогли, кажуть "чекайте", не прийняли моє звернення, нічого не зафіксували. Гроші зникли, працівники нічого не розуміють і не допомагають. Поверніть мої кошти", — йдеться у скарзі клієнта ПриватБанку.

Того ж дня ПриватБанк відповів клієнту, що його платіж наразі перебуває на стадії обробки. Відповідь була надана о 17:22, майже через дві години після здійснення платежу. У банку пояснили, що ситуація не має злого умислу і що "регламент зарахування коштів на картку в деяких випадках може тривати до 24 годин".

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