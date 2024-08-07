На лаві підсудних опинився керівник одного з товариств у Львівській області. Стало відомо, що привласнив понад 1,5 млн гривень з бюджету під час ремонту автомобільної дороги.

Подробиці повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

Слідство з'ясувало, що обвинувачений привласнив кошти, виділені на поточний ремонт автомобільної дороги місцевого значення «Золочів-Красне».

Для цього чоловік, виконуючи будівельні роботи, внесив неправдиві відомості до офіційних документів. Зокрема, він вказав невірні обсяги використаних матеріалів та вартість робіт в актах приймання виконаних робіт і довідках про їхню вартість. Унаслідок цього підприємство безпідставно отримало понад 1,5 мільйона гривень.

За клопотанням прокурора на нерухоме та рухоме майно обвинуваченого накладено арешт. Досудове розслідування проводили слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України.

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства. Йому інкриміновано заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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