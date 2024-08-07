Під час розслідування детективи встановили причетність до вчинення корупційного злочину чотирьох осіб.

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чотирьох осіб — учасників схеми розкрадання «Южно-Української АЕС» при закупівлі систем кондиціювання. Справу про маштабну корупцію було направлено до суду. Деталі повідомили у прес-службі НАБУ.

Повідомляється, що НАБУ і САП направили до суду справу проти чотирьох осіб, звинувачених у розкраданні 12,3 мільйона гривень під час закупівлі систем кондиціонування для Южно-Української АЕС.

Слідство встановило, що начальник управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» сприяв перемозі двох компаній у тендері на постачання промислових систем кондиціонування, організованому атомною електростанцією.

Обладнання було поставлено за завищеними цінами, що спричинило збитки державі в розмірі понад 12,3 мільйона гривень. У липні 2021 року посадовцю та організатору схеми, який фактично очолював компанії, було оголошено підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Під час розслідування детективи встановили причетність до вчинення злочину фінансового директора однієї з компаній, яка забезпечила фінансування схеми, та номінального керівника обох компаній, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання. Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

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