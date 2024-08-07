Якщо ви задумливі, на ваших плечах лежить тягар світу, хворобливе минуле, що пригнічують емоційні проблеми, і ви є сильним мовчазним типом.

Коли ці знаки Зодіаку більшу частину часу перебувають у глибокій задумі, їм може бути важко приймати прості рішення.

Для людини, яка міркує, ніколи нічого не буває легко.

ДІВА (23 серпня - 22 вересня)

Деякі з кращих якостей Діви — наприклад, увага до деталей, аналітичний розум та інтелект — роблять їх схильними до роздумів. Діви думатимуть про минулу подію і зациклюватимуться на ній, так що вони навряд чи зможуть думати про щось інше.

Чим більше вони про це думають, тим більше засмучуються, начебто знову все це переживають. Вони не дуже добре вміють відмахуватися від речей та відпускати їх.

2. ТЕЛЕЦЬ (20 квітня – 20 травня)

Тельці схильні все ретельно обмірковувати, і іноді вони витрачають занадто багато часу та енергії на ці думки. Тельці часто виявляються замисленими. Вони дуже споглядальні, рефлексивні та схильні надто багато думати чи дозволяти думкам впливати на їхній настрій.

Бувають моменти, коли Телець надто багато думає, і тяжкість його глибоких думок впливає на те, як він ставиться до себе та свого життя.

3. СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони задумливі, і всі ці думки можуть зробити їх похмурими та нещасними. Якщо Скорпіон задумливий через передбачувану зраду, це може призвести до того, що він здійснить якісь негативні дії.

Задумливі люди часто здаються загрозливими, і це Скорпіон, коли всі його думки призводять до думок про помсту та відплату. Скорпіони чутливі і можуть взяти щось незначне і перетворити це на величезний біль.

4. КОЗЕРІГ (22 грудня - 19 січня)

Коли Козеріг розмірковує, це зазвичай відбувається через помилку, яку він вважає допущеною. Всі його роздуми та румінації можуть послабити здатність Козерога приймати рішення та його звичайний дар вирішувати проблеми.

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