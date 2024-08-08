Розслідування інших можливих епізодів його незаконної діяльності триває - наразі військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Колишнього керівника Рівненського територіального центру комплектування (ТЦК),взяли під варту без права на внесення застави. Ексвоєнкому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. За інформацією ЗМІ йдеться про Сергія Луцюка.

Днями екскерівника Рівненського ТЦК та СП Сергія Луцюка було затримано та повідомлено йому про нову підозру. За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону посадовця, який підозрюється у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, взято під варту.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За наслідками судового засідання Рівненський міський суд повністю задоволив клопотання прокурорів", — йдеться в повідомленні.

Також колишній воєнком обвинувачений у ще двох кримінальних провадженнях.

Наразі військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

У липні 2023 року Сергію Луцюку було висунуто підозру у справі, пов’язаній з побиттям солдата. Спочатку його підозрювали у перевищенні службових повноважень військовою особою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Однак згодом справу перекваліфікували, і тепер він відповідає за застосування насильства щодо підлеглого, грабежі та набуття активів, вартість яких перевищує законні доходи особи, уповноваженої на виконання державних функцій (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України).

У жовтні 2023 року Державне бюро розслідувань (ДБР) висунуло Луцюку нову підозру. Під час розслідування побиття солдата, ДБР з’ясувало, що колишній керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею на суму понад 46,6 мільйона гривень. Розслідування інших можливих епізодів його незаконної діяльності триває. Наразі військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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