Довгинцівський суд у Кривому Розі виніс м’який вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації через хворобу, призначивши йому рік умовно замість трьох років позбавлення волі.

Довгинцівський суд Кривого Рогу ухвалив вирок для чоловіка, який ухилився від мобілізації, призначивши йому рік обмеження волі. Для порівняння, у Львівській області за аналогічне правопорушення суд наклав три роки позбавлення волі. У обох випадках чоловіки не з’явилися до військкомату після отримання "бойової повістки". Це рішення було зафіксоване в Єдиному державному реєстрі досудових рішень.

Чоловіка засудили до року умовно за ухилення від мобілізації. У матеріалах справи зазначається, що він потрапив до лікарні, через що не зміг з’явитися вчасно. Однак після лікування він не звернувся до територіального центру комплектування.

"В суді обвинувачений повністю визнав свою провину, підтвердив усі обставини, викладені в обвинувальному акті, і пояснив, що 26 вересня 2023 року отримав повістку, але наступного дня потрапив до лікарні. Після виходу з лікарні до ТЦК не звернувся. Він щиро кається у скоєному, просить не карати його суворо і готовий піти на військову службу", ― йдеться у матеріалах справи.

За законом, чоловік міг отримати три роки позбавлення волі, оскільки був визнаний винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Однак, враховуючи його щиросердне каяття та відсутність обтяжуючих обставин, суд призначив йому іспитовий термін ― рік умовно.

Для довідки: стаття 336 ККУ є найпоширенішою у випадках ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Для засудження за цією статтею потрібно довести умисел фігуранта. Санкції передбачають позбавлення волі від трьох до п’яти років, також можливі штрафи або призначення громадських і виправних робіт.

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