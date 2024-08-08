Військового затримали та висунули йому звинувачення у перевищенні влади та службових повноважень під час воєнного стану, що завдало значних збитків.

Командиру однієї з військових частин Житомирщини висунуто звинувачення у перевищенні службових повноважень. Виявилося, що він змушував підлеглих виконувати ремонтні роботи у своєму домі та будувати магазин.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі у сфері оборони центрального регіону. У Держбюро розслідувань додали, що під час обшуків у командира знайшли понад пів мільйона гривень готівкою.

Згідно з інформацією слідства, з жовтня 2023 року у приватному будинку посадовця, розташованому в одному із сіл Житомирської області, його підлеглі виконували ремонтні роботи за його розпорядженням. Водночас командир частини забезпечував своїм підлеглим безперервну виплату заробітної плати, надбавок та премій протягом кількох місяців.

Сума збитків, завданих державі, наразі уточнюється.

Працівники ДБР провели серію обшуків на службі фігуранта, у його приватному житлі та в місцях, де проводилися ремонтні роботи. Під час обшуків було виявлено трьох військовослужбовців, які мали перебувати на службі у військовій частині.

Крім того, у командира було знайдено та вилучено понад пів мільйона гривень готівкою. Наразі встановлюється законність походження цих коштів, повідомили в ДБР.

Поліція Житомирщини повідомила, що 45-річний командир залучав своїх підлеглих також до будівництва магазину.

Військового затримали та висунули йому звинувачення у перевищенні влади та службових повноважень під час воєнного стану, що завдало значної шкоди. Це порушення кваліфікується за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.

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