Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків Зодіаку , наше внутрішнє «я» покликане розвиватися, але незабаром може стати ясно, що ці зміни зробили нас сильнішими.

Овен

21 березня – 19 квітня

Дорослі – це тема для вас у цей час, і відповідальна справа може суперечити вашому першому інстинкту. Вас, ймовірно, попросять піти на компроміс із кимось, і це може вимагати незначної жертви, або вашого часу, або грошей, але будьте певні, що це добрий курс дій. Замість того, щоб відчувати, що ви щось упускаєте, якщо ви розглядаєте це як посадку насіння доброї волі, яке проросте для вас протягом наступного місяця, то те, що колись було жертвою, стає даром для вашого майбутнього «я» .

Телець

20 квітня-20 травня

Традиційні цінності можуть завадити вашому бунтарському самовираженню. Хоча природа цього бунту може бути великою або маленькою, людина, якою ви є зараз, може відхилятися від шляху, який проклала для вас ваша сім'я, і ​​ви не впевнені, чи хочете ви комфорту від того, що завжди робилося, чи свободи від того, щоб йти своїм шляхом. Спробуйте і трохи повстати проти норми, замість стрибати ногами вперед — робити маленькі кроки легше знайти себе.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Будь-які занепокоєння чи страхи, які раптово виникають з нізвідки, повинні бути заспокоєні, щоб ви могли жити своїм життям. Ви можете помітити дивну тривогу, яку ви зазвичай не відчуваєте, коли йдеться про можливість виступити, або ви можете нервувати через поїздку в місце, де ви ще не були. Замість того, щоб відразу відступати, постарайтеся впоратися з хвилюванням — подивіться, чи не відчуєте себе впевненіше, перемігши свої страхи і знайшовши в собі сміливість зробити те, що ви хотіли зробити.

Рак

21 червня-22 липня

Хтось може поставити вам сьогодні питання, але ви не повинні дозволяти цьому перерости у розбіжність. Ваші методи ніколи не будуть точно такими ж, як у когось іншого, і хоча ця людина може висловити свою думку про те, як вам слід жити або працювати, ви можете поставитися до неї з часткою скепсису. Постарайтеся не сприймати те, що він говорить, як особисту атаку, тому що, хоча цей коментар може похитнути вашу впевненість, це лише пропозиція, яку слід прийняти або залишити позаду.

Лев

23 липня – 22 серпня

Робота та інші обов'язки можуть бути викликом, але чим ви гнучкіші, тим легше вам буде з цим впоратися. У вас можуть бути свої особливі способи робити речі, проте ці методи можуть виявитися недосяжними під впливом сьогодення. Ймовірно, відбудуться події, що виходять за межі буденності, і вам доведеться думати на ходу, щоб зрозуміти, як упоратися з викликами, які вам кидають. Ви можете бути сильним та готовим пробувати щось нове одночасно.

Діва

23 серпня – 22 вересня

На даний момент ви можете опинитися в пастці суперечливих почуттів, не знаючи, залишитися чи піти. Це зрозуміло, тому не думайте, що вам потрібно ухвалити рішення негайно. Хоча це може бути чимось терміновим, у вас може бути ще не вся інформація, і було б корисно почекати, поки ви не дізнаєтеся всю історію. У вас може бути шанс почати все спочатку, але якщо ви просто тікаєте, вам знадобиться більше часу, щоб знайти завершення.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Ваші лояльності можуть змінюватися у ділових відносинах, або, можливо, ви відчуваєте тиск з боку однолітків, щоб зробити щось, що не зовсім відповідає тому, ким ви є. Не поспішайте, ухвалюючи будь-які рішення. Якщо є варіант, до якого ви вже схилялися, може бути щось, що ваша інтуїція знає, але ви поки що не усвідомлюєте. Незалежно від того, що інші кажуть вам робити, довіряйте своїй інтуїції, тому що вона веде вас у правильному напрямку.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Ваш погляд на успіх може змінитися сьогодні, коли хтось старший або досвідченіший розповість вам свою історію. Можливо, ви визначали успіх як славу чи нагороди, але, почувши про чиїсь вдалий досвід або навіть невдалий досвід, ви можете відкрити очі на те, яким ви дійсно хочете бачити своє життя на вершині. Ви можете зрозуміти, що не хочете бути оточеними фанатами, які люблять, а замість цього вибрати тихе сімейне життя або навіть стрибки з парашутом по всьому світу — це те, що наповнює вас!

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Старі рани та думки про колишніх ворогів можуть все ще часом жалувати, але сьогодні вас закликають відпустити те, що вам не служить. Подумки затягування в минуле з людьми, які завдали вам біль, може завадити вам повністю бути присутніми з людьми, з якими ви дійсно хочете бути зараз. Присутні, навіть якщо є нагадування про минулі часи. Ви ухвалите найкращі рішення, якщо будете твердо вкорінені в поточному моменті.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Сьогодні у вас може з'явитися можливість розважитись, але ви можете турбуватися, що здастеся дурним, скориставшись нею. Ви можете зробити додаткову спробу здаватися дорослим або серйозним, навіть якщо вас звуть захоплююче проведення часу або вечірка. Ви, мабуть, проводите достатньо часу, будучи відповідальним - хоча, розслабляючись, ви можете відчути себе трохи вразливим, це варте того, щоб насолоджуватися собою. Швидше за все, ви оглянете назад у майбутньому і будете раді, що ризикнули.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Ви можете виявити, що люди, з якими ви колись почували себе як удома, більше не забезпечують того ж комфорту. Однак іноді саме ви маєте бути тим, хто забезпечує це почуття безпеки. Якщо ви виявите, що хтось, кого ви знали як дуже стабільного або на вершині речей, тепер починає потребувати когось, на кого можна спертися, можливо, настав час вам зробити крок уперед і стати для нього цією людиною. Усім нам потрібна гавань під час шторму і приємно віддавати.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогодні ваша енергія може бути низькою і вам може не захотітися ділитися своїми проблемами з іншими. Проте ваші друзі можуть вас здивувати. Хоча це благородно з вашого боку не хотіти бути тягарем, іноді це допомагає іншим почуватися потрібними. Замість того, щоб намагатися зазирнути надто далеко в майбутнє і планувати або турбуватися про те, що може статися, займіться своїм життям одним завданням. Дозвольте собі зосередитися на тому, що ви зараз робите, і попросіть те, що вам потрібно для успіху.

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