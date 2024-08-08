Йому загрожує до 8 років ув'язнення – зараз вирішується питання додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

СБУ та Нацполіція затримали фітнес-тренера, який виконував завдання фсб. Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала поплічника фсб, який діяв у Києві, Дніпрі та Одесі. Подробиці повідомили у прес-службі СБУ.

За вказівкою російської спецслужби її поплічник займався підпалом службових автомобілів Сил оборони України. Згідно з даними контррозвідки СБУ, особливою метою ворога були військові позашляховики, пікапи та мультівени.

Для знищення автомобілів українських захисників російські спецслужби дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав швидкий заробіток через інтернет. "Гастролюючи" по трьох містах України, зловмисник протягом кількох днів намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Зокрема, задокументовано випадок, коли він підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з портового міста до столиці, де орендував квартиру на одну добу. Після виявлення цілі і погодження її з російським куратором агент купив легкозаймисту рідину та сірники для реалізації плану.

Маскуючись у темному одязі та капелюсі, фігурант вночі підійшов до припаркованого військового автомобіля, підпалив його та зафіксував загоряння на камеру свого телефону.

Відео з місця злочину було необхідне російським спецслужбам для проведення інформаційно-психологічних операцій, що мали демонструвати нібито наявність проросійського підпілля в столиці України.

За аналогічним сценарієм, ворожий агент планував здійснювати свої дії в інших містах-мільйонниках.

Співробітники СБУ виявили місце переховування зловмисника в Одесі та затримали його.

Було встановлено, що фігурант підтримував прямий зв'язок з представником фсб. Саме від цього представника агент отримував завдання та інструкції щодо їх виконання, включаючи способи підпалів і методи конспірації.

Під час обшуків у помешканні затриманого було вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російським ГРУ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

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